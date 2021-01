ड्रग्स कनेक्शन प्रकरणी मुंबईतील प्रसिद्ध मुच्छड पानवाला अटकेत

मुंबई : ड्रग्स प्रकरणी NCB ने म्हणजेच नार्कोटिक कंट्रोल ब्युरोने मुंबईतील केम्स कॉर्नरवरील प्रसिद्ध 'मुच्छड पानवाला'ला अटक केली आहे. काल रात्री नार्कोटिक कंट्रोल ब्युरोकडून ही कारवाई करण्यात आली आणि मुच्छड पानवाला याला बेड्या ठोकल्या गेल्यात.

सोमवारी मुच्छड पानवालाची सखोल चौकशी करण्यात आली होती. त्यानंतर त्याला अटक करण्यात आली. मुंबईत ड्रग्स प्रकरणी NCB मार्फत सातत्याने मोठ्या कारवाया करण्यात येत आहेत. अनेक सेलिब्रिटीज देखील नार्कोटिक कंट्रोल ब्युरोच्या रडारवर आहेत. ड्रग्स कनेक्शन प्रकरणी काल झालेली कारवाई अत्यंत महत्त्वाची मानली जातेय.

मुच्छड पानवाला याचे अनेक बडे सेलिब्रिटीज ग्राहक आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार एका ब्रिटिश नागरिकाच्या चौकशीदरम्यान 'मुच्छड पानवाला'चं नाव समोर आलेलं. याबरोबरच NCB मार्फत राहिला फर्निचरवाला आणि करण सजनानी यांची देखील चौकशी करण्यात आली होती. या दोघांकडे सापडलेला गांजा मुच्छड पानवाला पुरवत असल्याची बाब समोर आलेली. त्यानंतर NCB ने मुच्छडला चौकशीसाठी पाचारण केलं होतं.

Maharashtra: Mumbai's famous Muchhad Paanwala has been arrested by NCB following questioning in a drug case, an NCB officer says

कोण आहे मुच्छड पानवाला ?

‘मुच्छड पानवाला' याचं मुंबईत केम्स कॉर्नरवर पानाचे दुकान आहे.

‘मुच्छड पानवाला' यांच्याकडे अनेक बडे असामी ग्राहक म्हणून येतात.

यामध्ये अनेक अभिनेते, अभिनेत्र्या तसेच क्रिकेट जगतातील व्यक्ती यांचा समावेश आहे.

जयशंकर तिवारी असं 'मुच्छड पानवाला' चं संपूर्ण नाव आहे.

