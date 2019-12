फरहान अख्तरने केली 'मोठी' चूक.. कारवाईच्या भीतीने मागितली माफी ?  

फरहान अख्तर, एक उत्तम अभिनेता आणि दिग्दर्शक. मात्र आता फरहान अख्तर त्याच्या एका ट्विटर पोस्टमुळे अडचणीत सापडला आहे. सध्या Citizenship Amendment Act (CAA) च्या मुद्द्यावरून देशभरात निदर्शने सुरु आहेत. याच बाबतीत फरहान ने 19 डिसेंबर रोजी होणाऱ्या एका निदर्शनात सामील होण्याचं आवाहन नेटकर्यांना केलं. मात्र या ट्विटर पोस्टमध्ये फरहान ने भारत आणि काश्मीरचा चुकीचा नकाशा जोडला. यामुळे आता फरहान अख्तर चांगलाच अडचणीत आलाय.

आयपीएस सुनील मित्तल यांनी याची दखल घेतलीये. भारताचा चुकीचा नकाशा वापरणे म्हणजे भारतीय दंड संहितेच्या कलम 121 चं उल्लंघन असल्याचं त्यांनी म्हटलंय.

आयपीएस सुनील मित्तल यांनी खडसावल्यानंतर आता फरहान अख्तर याने सोशल मीडियावर आणखीन एक पोस्ट शेअर केलीये. यामध्ये फरहान अख्तरने सर्वांची माफी मागत जम्मू काश्मीरचा इंच-न-इंच हा भारताचा अविभाज्य घटक आल्याचं म्हटलंय.

You also need to know that you ' ve committed an Offence u/s 121 of Indian Penal Code & it is not unintentional. @MumbaiPolice & @NIA_India are you listening.Please think of the Nation that is giving you everything in your Life. Understand the Law( https://t.co/DK3hDYe9e2 )