Expressway Accident: पहाटेच्या वेळी भीषण अपघात, पुणे-मुंबई महामार्गावर बस ट्रकला धडकली, ८ जणांची प्रकृती चिंताजनक

Latest Mumbai Pune News: मुंबई पुणे एक्सप्रेस - वेवर भीषण अपघात झाल्याची बातमी समोर आली आहे. भल्या पहाटे हा अपघात झाल्याची माहीती समोर येत आहे. या भीषण अपघातामध्ये आठ जणांची प्रकृती अतिशय गंभीर असल्याचे म्हटले जात आहे. (Condition of eight people serious)