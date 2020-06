मुंबईतील रघुवंशी मिलमध्ये भीषण आग, आगीवर नियंत्रण मिळवण्याचे शर्थीचे प्रयत्न...

मुंबई : मुंबईत पुन्हा एकदा आगीचं सत्र पाहायला मिळालंय. मुंबईतील लोअर परेल भागात असलेल्या कमर्शिय भागातील रघुवंशी मिलमध्ये मोठी आग लागलीये. आग लागलेल्या इमारतीचं नाव स्काय लाउंज असल्याचं बोललं जातंय. अग्निशमनदलाकडून सदर आगीला लेव्हल तीनची आग सांगितलं म्हणून घोषित केलंय. आग विझवण्यासाठी अग्निशमन दल घटनास्थळी दाखल झालंय. दरम्यान या आगीची तीव्रता जास्त असल्याचं बोललं जातंय.

मुंबईतील रघुवंशी मॉलमधील P2 वर म्हणजे इमारतीच्या पहिल्याच मजल्यावर ही आग लागलीये. आगीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी अग्निशमनदलाच्या ८ गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्यात आणि आगीवर नियंत्रण मिळवण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत.

दरम्यान, ज्या कार्यालयात ही आग लागली ते कार्यालय बंद असल्याने मोठा अनर्थ टळलाय. या इमारतींमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामं आहेत. या किचकट बांधकामांना कोण परवानगी देतं आणि अशा बांधकामांना फायर लायसन्स कसं दिलं जातं असा सवाल आता शिवसेना खासदार अरविंद सावंत यांनी केलाय.

दरम्यान ही आग लागल्यानंतर आसपासची कार्यालयं आणि इमारतीमधील कार्यालयं रिकामी करण्यात आली आहेत.

