New Mumbai Fire: तळोजा MIDCमध्ये केमिकल कंपनीला भीषण आग

मुंबईः पनवेलमधील तळोजा एमआयडीसीमधून एक मोठी बातमी समोर येत आहे.

तळोजा MIDCमध्ये असलेल्या आजोप्लास्ट या रासायनिक कारखान्याला मोठी आग लागली आहे.

दुपारी 12 वाजून 5 वाजता ही आग लागल्याची माहिती समोर येतेय. घटनास्थळी अग्निशमन दलाच्या गाड्या दाखल झाल्या असून आग नियंत्रणात आणण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. आग इतकी भीषण आहे ज्यामुळे कारखान्याच्या शेजारील कंपन्यांना या आगीची धग लागत आहे. दरम्यान ही आग कशी लागली याचं कारण अद्याप समजू शकलेलं नाही.

Maharashtra: Fire breaks out in a chemical factory in Taloja area of Navi Mumbai. Fire tenders rush to the spot. Further details awaited. pic.twitter.com/k46oDcDxyb