BREAKING : मुंबईतील आयकॉनिक क्रॉफर्ड मार्केटमध्ये लागली आग

मुंबई : मुंबईतील क्रॉफर्ड मार्केटमधील दुकानाला आग लागल्याची बातमी समोर येतेय. आज साडे अकरा वाजण्याच्या सुमारास मुंबईतील आयकॉनिक अशा क्रॉफर्ड मार्केटमधील एका दुकानाला आग लागलीये. या आगीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी अग्निशमन दलाकडून शर्थीचे प्रयत्न केले जातायत. दरम्यान घटनास्थळी अग्निशमनदलाच्या आठ गाड्या दाखल झाल्यात. आतापर्यंत या आगीमुळे कुणीही जखमी झाल नाहीये.

मुंबईत गेले काही दिवस सातत्याने पाऊस पडतोय. त्यामुळे शॉट सर्किट झाल्याने आग लागल्याचा प्राथमिक अंदाज वर्तवण्यात येतोय. मात्र आग कशाने लागली हे ठोसपणे समोर आलेलं नाही.

Mumbai: Fire breaks out at Crawford Market. 8 fire tenders present at the spot. Fire-fighting operation underway. More details awaited

मुंबईतील क्रॉफर्ड मार्केटची ओळख ब्रिटिशकालीन आयकॉनिक मार्केट अशी आहे. या भागात कायमच अत्यंत गजबजाट असतो. क्रॉफर्ड मार्केटमध्ये कायम मोठया प्रमाणात गर्दी देखील असते. अर्थात कोरोनामुळे सध्या या परिसरात असणारी गर्दी कमी असू शकते. मात्र सध्या याच क्रॉफर्ड मार्केटमध्ये आग लागलीये. या आगीवर नियंत्रण मिळवण्याचे प्रयन्त सुरु आहेत.

