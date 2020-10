VIDEO : मुंबई सेंट्रलमधील नागपाडा भागात सिटी सेंटर मॉलमध्ये भीषण आग

मुंबई : मुंबई सेंट्रलमधील नागपाडा भागात सिटी सेंटर मॉलमध्ये भीषण आग लागल्याची घटना घडली आहे. आग लागल्याची माहिती मिळताच घटनास्थळी अग्निशमनदल दाखल झालंय. अग्निशमन दलाच्या आठ गाड्या सध्या घटनास्थळी दाखल झाल्यात. समोर येणाऱ्या प्राथमिक माहितीनुसार या आगीमुळे कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही. मात्र या मॉलला आग लागली तेंव्हा आतमध्ये नागरिक होते असे फोटो समोर येतायत. आज रात्री ९ वाजताच्या सुमारास ही आग लागल्याची घटना घडलीये.

Maharashtra: Fire breaks out at a mall in Nagpada area of Mumbai; no casualty reported.

Another shocker

Fire at City Centre mall, Mumbai Central

या मॉलमधून मोठ्या प्रमाणात धुराचे लोट बाहेर पडताना पाहायला मिळतायत. सध्या आगीवर नियंत्रण मिळवण्याचं काम युद्धपातळीवर सुरु आहे. आगीचं कारण अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही.

( बातमी अपडेट होत आहे )

