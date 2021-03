शहापूरमधील कृष्णा कंपनी आगीच्या भक्ष्यस्थानी, प्लास्टिक कंपनीला भीषण आग

मुंबई: शहापूर येथील एका प्लास्टिक कंपनीला भीषण आग लागली आहे. सकाळी ७.४० वाजताच्या सुमारास ही लागल्याचं समजतंय. शहापूर तालुक्यातील वेहळोली आसनगाव फाटा येथे ही घटना घडली आहे.

समोर आलेल्या माहितीनुसार, कृष्णा प्रमोशनला कंपनीला ही आग लागील आहे.

सदर घटनास्थळी कल्याण अग्निशमन केंद्राचे १-फा. वा. आणि डोंबिवली अ. केंद्राचे १-फा. वा. उपस्थित आहेत. अग्निशमन दलाच्या जवानांकडून आग विझविण्याचे शर्तीचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र आग अजूनही धुमसत आहे.

Maharashtra: Fire breaks out at a plastic factory in Asangaon area of Thane, 12 fire engines rushed to the spot. pic.twitter.com/AEYHBYoWmz

घटनेची माहिती मिळताच भिवंडी, कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचे अग्निशमन दलाचे बंब घटनास्थळी दाखल झालेत. आगीचे कारण अद्याप अस्पष्ट आहे. मात्र आग मोठ्या प्रमाणात पसरली आहे. आगीत कंपनीचा बराच भाग भक्षस्थानी सापडला आहे.

दरम्यान या आगीत अद्याप कोणतेही जीवितहानी झाल्याचे वृत्त समोर आलेलं नाही. आगीनं प्रचंड रौद्ररुपधारण केलं आहे. आगीचं लोळ शहरात दूरपर्यंत पसरल्यानं नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण पसरलं आहे.

