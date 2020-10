ठाण्यातील आर्केडिया मॉलमध्ये भीषण आग, सहा दुकानं भस्मसात

ठाणे : मुंबई नजीकच्या ठाणे शहरात आज एका मॉलला भीषण आग लागली होती. ठाण्यातील हिरानंदानी इस्टेटमधील आर्केडिया मॉलमध्ये ही भयंकर आग लागली होती. ही आग एवढी भीषण होती की या आगीच्या धुराचे लोट संपूर्ण परिसरात पसरले होते. सकाळी घटनेची माहिती समजताच अग्निशमन दलाच्या गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्यात. आगीची तीव्रता एवढी भीषण होती की, एका दुकानातील आग पसरून दुसऱ्या दुकानांना ही आग लागली. सुदैवाची बाब म्हणजे या आगीमध्ये कुणालाही इजा किंवा कोणतीही जीवित हानी झालेली नाही.

ठाण्यातील हिरानंदानी इस्टेट हा उच्चभ्रू भाग आहे. या भागातील आर्केडिया मॉलमध्ये लागलेल्या आगीत तब्बल सहा दुकाने जळून खाक झाली आहेत. अग्निशमन दलाच्या अधिकाऱ्यांच्या माहिती प्रमाणे आज सकाळी सहा वाजता ही आग लागली होती. घटनेची माहिती समजताच तब्बल बारा अग्निशनदलाच्या गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्यात. आगीचं कारण अद्याप समजू शकलेलं नाही.

मात्र आगीच्या लोटांमुळे बाजूची काही दुकानेही आगीत भस्मसात झाली आहेत. आगीच्या लोटांमुळे बाजूची जी दुकाने भस्मसात झालीत त्यांच्यामध्ये मेडिकल स्टोअर, हार्डवेअरचं दुकान, एक मिठाईचं दुकान आणि एक मद्यविक्रीचं दुकान आहे.

दरम्यान आता या आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात आलंय.

