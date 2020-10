मुलूंडच्या अॅपेक्स रुग्णालयात जनरेटरला आग, ४० रुग्णांना इतर रुग्णालयात हलवलं

मुंबई: मुलूंड येथील अॅपेक्स रुग्णालयाच्या जनरेटरला सोमवारी संध्याकाळी आग लागली. खबरदारीचा उपाय म्हणून 40 रुग्णांना इतर रुग्णालयात हलविण्यात आले आहे. जनरेटच्या अतिवारामुळे आग लागली असल्याचे सांगण्यात आले. या रुग्णालयात काही कोविडच्या रुग्णांवर उपचार सुरु असल्याची माहिती मिळाली.

Maharashtra: Fire broke out at a hospital in Mulund (West) are of Mumbai earlier in the evening, due to overheating of generator. It was later extinguished. 40 patients - who were admitted at the hospital - were shifted to other hospitals.