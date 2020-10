चेंबूर रेल्वे स्थानक जवळच्या जनता मार्कटमध्ये अग्नितांडव, 9 दुकानं जळून खाक

मुंबईः चेंबूर रेल्वे स्थानक जवळील जनता मार्केट मधील एका झेरॉक्स दुकानाला आज पहाटे 5 वाजण्याच्या सुमारास आग लागली. या आगीत चार दुकाने भस्म झाली आहेत. मात्र या आगीत कोणतीही जीवित हानी झालेली नाही. चेंबूर रेल्वे स्थानकाला लागून जनता मार्केट आहे. हे जनता मार्केट कॉलेकटरच्या जागेत आहेत.

या मार्केटमधील रेल्वे लाईन जवळील एका झेरॉक्स दुकानाला आज पहाटे 5 वाजण्याच्या सुमारास अचानक आग लागली होती. याच रेल्वे स्थानक जवळील काही विक्रेते यांनी ही आग लागलेली पहातच या आगीची माहिती चेंबूर पोलिस ठाणे आणि अग्निशामक दलाला दिली. आगीची माहिती मिळाताच पोलिस आणि अग्निशामक दलाच्या दहा गाड्या 5.26 वाजण्याच्या सुमारास घटनास्थळी दाखल झाल्या. त्यानंतर अडीच तासाच्या अथक प्रयत्नानंतर आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात यश आलं.

Mumbai: The fire that broke out at a market near Chembur railway station has been doused; cooling operation underway. #Maharashtra https://t.co/ZSRBCqcrwp pic.twitter.com/j2HlT4S90J