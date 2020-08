मुंबईत सातमजली इमारतीला लागली आग,अनेकजण बिल्डींमध्ये अडकल्याची भीती

मुंबई : मुंबईतून एक मोठी आणि महत्त्वाची बातमी समोर येतेय. मुंबईतील एका सातमजली इमारतीला आग लागल्याची घटना घडलीये. मिळालेल्या माहितीनुसार ही इमारत व्यावसायिक अधिक निवासी असून आगीच्या घटनेनंतर या इमारतीत अनेक लोकं अडकल्याची भीती व्यक्त केली जातेय.

Fire in seven-storeyed commercial-cum-residential building in south Mumbai; some people feared trapped: Fire brigade

सदर इमारत दक्षिण मुंबईतील मस्जिद बंदर भागातील आहे. आगीची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाच्या गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्यात. या बिल्डिंगमधील अडकलेल्या नागरिकांना बाहेर काढण्याचं रेस्क्यू ऑपरेशन सुरु आहे. दरम्यान, आगीची भीषणता अद्याप समजलेली नाही.

( बातमी अपडेट होत आहे )

