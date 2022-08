Gazebo शॉपिंग सेंटरबाहेर गोळीबार, परिस्थिती नियंत्रणात - मुंबई पोलीस

By

मुंबईतील लिंकिंग रोड परिरातील Gazebo शॉपिंग सेंटरबाहेर काही अज्ञात लोकांनी गोळीबार केल्याची घटना घडली आहे. पण या गोळीबारात कोणीही जखमी झालेलं नाही, अशी माहिती खार पोलिसांनी दिली. (Firing outside Gazebo shopping centre no one injured Mumbai Police)

खार पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत ही घटना घडली असून गोळीबाराची बातमी कळताच परिसरात एकच खळबळ उडाली. पण सुदैवानं या घटनेत कोणीही जखमी झालेलं नाही. घटनेची माहिती कळताच खार पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले असून परिस्थिती नियंत्रणात असल्याचं सांगण्यात येत आहे. याप्रकरणाची चौकशी खार पोलीस करत आहेत.