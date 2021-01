कोरोनाचा सर्वाधिक कहर सहन करणाऱ्या मुंबईत कोरोनाची लस दाखल, आता प्रतीक्षा १६ तारखेची

मुंबई : अवघ्या २४ तासात देशातील तब्बल १३ शहरांमध्ये ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटीकडून संशोधित आणि सिरम इन्स्टिट्यूट कडून तयार केल्या गेलेल्या कोव्हीशील्ड लस वितरित केली गेलीये. या चोवीस तासात एकूण ५६ लाख ५० हजार डोज देशभरात सीरामने वितरित केलेले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर आता सर्वाधिक कोरोनाचा कहर पाहणाऱ्या मुंबईत देखील कोरोनाच्या लसी दाखल झालेल्या आहेत.

आज सकाळी मुंबईमध्ये कोरोनाच्या लसी पोहोचवण्यात आल्या आहेत. काल पासूनच सिरमच्या लसीच्या वितरणाला सुरवात झाली. त्यानंतर आजही २० शहरांमध्ये कोव्हीशील्ड लस पोहोचणार आहे. १६ जानेवारीला देशभरात लसीकरणाला सुरवात होणार असल्याने आता सर्व जण १६ तारखेची आतुरतेने वाट पाहतायत.

Maharashtra: The first consignment of #Covishield by Serum Institute of India arrived in Mumbai, earlier this morning. The vaccine was brought from Pune in a special vehicle of BMC. #COVIDVaccination pic.twitter.com/zyQA3ICZHI