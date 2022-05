Thane News |सिक्कीमला पर्यटनासाठी गेलेल्या ठाण्यातील पाच जणांचा मृत्यू

ठाणे : सिक्कीमला पर्यटनासाठी गेलेल्या ठाण्यातील पाच जणांचा अपघातात मृत्यू झाला आहे. ही घटना उत्तर सिक्कीममध्ये (Sikkim) शनिवारी (ता.२८) रात्री घडली आहे. पर्यटकांची कार गंगटोकला जाताना कार दरीत कोसळून अपघात झाला. सुरेश पुनमिया, देवांशी पुनमिया, हिरल पुनमिया, तोरल पुनमिया आणि जयम परमार अशी मृत पावलेल्यांची नावे आहेत. हे सर्व ठाणे (Thane) येथील टेंभीनाका येथील रहिवासी आहेत. तसेच या दुर्घटनेत कार चालक सोनी विश्वकर्माठे यांचाही मृत्यू झाला आहे. (Five Resident Of Thane Died In Accident In Sikkim)

घटनेची माहिती मिळताच लाचुंग पोलिस ठाण्याचे पथक घटनास्थळी पोहोचले. पथकाने मृतदेह शवविच्छेदनासाठी रुग्णालयात पाठवले. अपघात रात्री घडल्याने मृतांचे मृतदेह दरीतून काढण्यास पोलिस, लष्कर आणि प्रशासनास दुसरा दिवस उजाडला होता. ठाण्यातील मृत पाच जणांचे मृतदेह उद्या सोमवारी (ता.३०) विमानाने मुंबईत आणले जाणार असून त्यांनतर ठाण्यात नेले जाणार आहे.