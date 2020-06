चेंबूर, घाटकोपर, कांजूरमार्ग, विक्रोळी आणि पवई परिसरात वायू गॅस गळती सदृश्य वासाच्या तक्रारी...

मुंबई - गोवंडी, पवई, भांडुप या भागातून आज रात्री उशिरा गॅस गळतीच्या तक्रारी आल्याची माहिती पालिकेच्या आपत्कालीन विभागाने दिली. कसली तरी दुर्गंधी येत असल्याच्या नागरिकांच्या गोवंडी भागातून 21 तक्रारी आल्या. पवई, भांडुप या भागातूनही नागरिकांच्या तक्रारी पालिकेकडे आल्या. त्यामुळे अग्निशमन दल, बीपीसीएल यांनी या घटनेची नागरिकांच्या तक्रारीवरून तत्काळ चाचपणी सुरू केली असून प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यात येत असल्याची माहिती या विभागाने दिली.

याबाबत पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी देखील ट्विटरवरून माहिती दिली आहे

With regards to the foul odour across some parts of Mumbai, as of now the Mumbai Fire Brigade has been activated with its SoPs. I appeal to all to stay indoors, not panic. Close your windows. @mybmc is actively monitoring this situation https://t.co/jOLvZdCfJW