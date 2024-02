मुंबई

Ganpat Gaikwad Firing: महेश गायकवाड त्यांची प्रकृती चांगली व्हावी यासाठी महामृत्युंजय जप व रुद्र अभिषेक

कल्याण पूर्व शिवसेना शहर प्रमुख महेश गायकवाड आणि राहुल पाटील यांच्यावरती झालेल्या जीवघेण्या हल्ल्याचा आणि हल्ला करणाऱ्याचा जाहीर निषेध : protest against the fatal attack on Kalyan East Shiv Sena City Chief Mahesh Gaikwad and Rahul Patil and the attacker