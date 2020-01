रायगड जिल्ह्यातील आठ एसटी स्थानकांत कचरा

अलिबाग : रायगड जिल्ह्यातील ८ एसटी स्थानकांतील स्वच्छतेसाठी नेमण्यात आलेल्या कंत्राटी सफाई कामगारांनी संप पुकारला आहे. त्याचा परिणाम स्थानकातील स्वच्छतेवर झाला आहे. ठिकठिकाणी कचऱ्याचे ढीग पडल्याने प्रवासी संताप व्यक्त करत आहेत. या कामगारांना तीन महिन्यांपासून वेतन मिळाले नाही. जिल्ह्यातील स्थानकाची स्वच्छता एसटी कर्मचारी करत होते. परंतु सरकारने २०१७ पासून स्थानके आणि एसटी बस स्वच्छतेसाठी पुणे येथील ब्रिक्‍स कंपनीला कंत्राट देण्यात आले आहे. एसटी प्रशासनाच्या धोरणानुसार स्वच्छतेसाठी अलिबाग, मुरूड, रोहा, माणगाव, श्रीवर्धन, कर्जत, महाड आणि पेण या स्थानकांमध्ये प्रत्येकी दहा कामगारांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. परंतु गेल्या ऑक्‍टोबर ते डिसेंबरदरम्यानचे या कामगारांना वेतन मिळाले नाही. त्यांचे सुमारे आठ लाख रुपयांचे वेतन थकीत आहे. याबाबत कर्मचाऱ्यांनी राज्य सरकारकडे वारंवार पाठपुरावा केला. त्यानंतरही वेतन मिळाले नाही. अखेर हे कामगार आठ दिवसांपासून संपावर गेले आहेत. त्यामुळे संबंधित स्थानकांत कचऱ्याचे ढीग आहेत. याबाबत प्रवासी एसटी प्रशासनाविरोधात संताप व्यक्त करत आहेत. कंत्राटदार कंपनी ‘ब्रिक्‍स’ने दिलेले वेतन कंत्राटी कामगारांना एसटी प्रशासनाकडून देण्यात आले आहे. परंतु सध्या कंपनीकडून निधीच मिळाला नाही. त्यामुळे या कामगारांचे मानधन देता येत नाही.

- अनघा बारट्टके, विभागीय नियंत्रक, एसटी नव्या वर्षाचे स्वागत करण्यासाठी शनिवारपासून अलिबागमध्ये आलो आहोत. परंतु एसटी स्थानकात ठिकठिकाणी कचरा पडलेला असल्याने एसटी व्यवस्थापनाकडे नाराजी व्यक्त केली. कचऱ्यामुळे स्थानकात बसणेही नकोसे होत आहे.

- प्रसाद पारवे, प्रवासी

