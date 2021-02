मुंबई: अभिनय क्षेत्रात नशीब आजमवायला अनेक कलाकार मुंबईची वाट धरतात. मात्र, प्रत्येकालाच या क्षेत्रात यशस्वी होता येतं असं नाही. या कलाकारांचा अनेकदा फायदा उठवला जातो. असाच एक धक्कादायक प्रकार मुंबईत घडला आहे. वेबसिरीज, शॉर्ट फिल्म तसेच टीव्ही मालिकांमध्ये काम देतो असे सांगून अभिनयाच्या क्षेत्रात नशीब अजमाविण्यासाठी मुंबईत येणाऱ्या तरुणींच्या अश्लील व्हिडीओ तयार करणाऱ्या एका पॉर्न फिल्म प्रोडक्शन कंपनीचा मुंबई गुन्हे शाखेने पर्दाफाश केला. मढ बीचवरील एका बंगल्यात छापा टाकून पोलिसांनी हा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे.

धक्कादायक म्हणजे, याप्रकरणी पोलिसांनी अभिनेत्री गहना वशिष्ठला अटक केली आहे. मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेनं ही कारवाई केली आहे. दोन अभिनेत्यांसह सहा जणांना अटक करण्यात आली आहे.

वेब सीरिजच्या नावाखाली पॉर्नोग्राफिक व्हिडीओ शुट करून वेबसाईटवर अपलोड केले जात होते. स्वतः प्रोडक्शन हाऊस तयार करून पॉर्न व्हिडीओ साईटवर अपलोड केले जात असल्याचा प्रकार यामुळे उघडकीस आला.

Actress Gehana Vasisth has been arrested by Property Cell of the Crime Branch for her alleged role in shooting and uploading porn videos on a website. She will be produced before a court in Mumbai today: Mumbai Police