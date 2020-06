कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर धारावीतून आली एक उत्तम बातमी, हे तर चांगले संकेत....

मुंबई : सर्वांच्या चिंतेचे कारण बनलेल्या धारावीतील रुग्णसंख्या नियंत्रणात येत असून आज धारावीत केवळ10 नवीन रुग्णांची नोंद झाली. धारावीतील रुग्णसंख्या 1889 वर पोहोचली आहे. तर धारावीत गेल्या आठवड्याभरात एकाही रुग्णाचा मृत्यू झाला नसल्याने धारावीतील परिस्थिती नियंत्रणात आल्याचे दिसते. आज धारावीत 10 नवीन रुग्ण सापडल्याने रुग्णांची संख्या 1899 वर पोहोचली आहे. तर मृतांचा आकडा 71 वरच रोखण्यात यश आले आहे. माहीममध्ये आज 18 नवीन रुग्णांची भर पडल्याने रुग्णांची संख्या 624 इतकी झाली आहे. तर मृतांचा आकडा 9 इतका आहे. तर दादर मध्ये आज 10 नवीन रुग्ण सापडले असून एकूण रुग्णांची संख्या ही 384 इतकी झाली आहे. तर आजपर्यंत 12 मृत्यू झाले आहेत. BIG NEWS - ठाकरे सरकारचा मोठा निर्णय, ठाकरे सरकारने बांगलादेशकडून मागवलं 'हे' महागडं औषध यावरून धारावीसह दादर आणि माहीम मधील परिस्थिती देखील नियंत्रणात आल्याचे दिसते. जी उत्तर विभागात आज दिवसभरात 38 नवीन रुग्णांची भर पडली असून एकूण रुग्णांची संख्या 2907 इतकी झाली आहे. तर मृतांचा आकडा 90 इतका आहे. आज राज्यात 2739 नवीन रुग्णांची नोंद झाली. आता राज्यातील करोना बाधित रुग्णांची एकूण संख्या 82,968 झाली आहे. राज्यात 120 करोना बाधित रुग्णांच्या मृत्यूंची नोंद झाल्याने मृत्यूचा आकडा 2969 वर पोहोचला आहे. आज 2234 रुग्ण बरे झाले असून , राज्यात आजपर्यंत एकूण 37,390 करोना बाधित रुग्ण बरे होऊन घरी गेले आहेत. good news from dharavi not even a single covid death registered since last one week

Web Title: good news from dharavi not even a single covid death registered since last one week