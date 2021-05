नव्या रूग्णांपेक्षा कोरोनामुक्त झालेल्यांची संख्या अधिक

मुंबई: देशात (India) रूग्णांची संख्या वाढत असताना मुंबईत (Mumbai) मात्र आज नव्या रुग्णांपेक्षा कोरोनातून (Coronavirus) बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या अधिक दिसून आली. आज 2 हजार 403 नवीन रुग्ण सापडले, तर 3 हजार 375 रुग्णांनी कोरोनावर मात केली. यामुळे रुग्णांची वाढती संख्या (Active Cases) नियंत्रणात आल्याचे दिसत आहे. मुंबईतील कोरोनाग्रस्तांचा एकूण संख्या 6 लाख 76 हजार 475 इतकी झाली आहे. मुंबईत कोरोना रुग्ण वाढीचा सरासरी (Average) दर कमी होऊन 0.44 टक्क्यांवर खाली आला आहे. रुग्ण दुपटीचा कालावधीही (Doubling Period) कमी होऊन 153 दिवसांवर आला आहे. त्यामुळे मुंबईत नव्या रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस कमी होत असल्याचे दिलासादायक चित्र आहे. (Good News for Mumbaikars Discharged Patients are more than New Cases)

आतापर्यंत 57 लाख 10 हजार 370 कोरोना चाचण्या करण्यात आल्या. रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण 91 टक्के आहे. रुग्णसंख्या नियंत्रणात आल्याने सक्रिय रुग्णांचा आकडा कमी होऊन 47 हजार 416 हजारांवर आला आहे. नव्या रुग्णांची संख्या स्थिरावल्याने रुग्णवाढीचा दर 0.44 पर्यंत खाली आला आहे. मुंबईत आज 3 हजार 375 रुग्णांनी कोरोनावर मात केली असून आतापर्यंत 6 लाख 13 हजार 418 रुग्ण कोरोना मुक्त झाले आहेत. मुंबईत सध्या 47 हजार 416 सक्रिय रुग्ण विविध रुग्णालयात उपचार घेत आहेत. मुंबईत आज दिवसभरात 68 रुग्णांच्या मृत्यूची नोंद झाल्याने मृतांचा आकडा 13 हजार 817 वर पोहोचला.

धारावीत 13 तर दादरमध्ये 16 नवे रुग्ण

धारावीतील रुग्णसंख्या नियंत्रणात आली असून धारावीत आज 13 नवीन रुग्ण सापडले असून एकूण रुग्णांची संख्या 6 हजार 623 वर पोहोचली आहे. दादर मध्ये आज 16 नव्या रुग्णांची भर पडली असून एकूण रुग्णांची संख्या 9 हजार 129 झाली आहे. माहीम मध्ये 34 रुग्ण सापडले असून एकूण रुग्ण 9 हजार 313 इतके रुग्ण झाले आहेत. जी उत्तर मधील रुग्णसंख्या कमी झाली आहे. जी उत्तर मध्ये आज 63 नव्या रुग्णांची भर पडली असून एकूण रुग्णसंख्या 25 हजार 65 झाली आहे.