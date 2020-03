कोरोनाविरोधात ग्रामीण भागात  झटणाऱ्यांना राज्य सरकारकडून खुश खबर!

मुंबई, ता. 31 : कोरोना विषाणुला रोखण्यासाठी ग्रामपंचायत स्तरावर जोखीम पत्करून काम करणारे सर्व ग्रामपंचायत कर्मचारी, अंगणवाडी, मिनी अंगणवाडी कार्यकर्त्या, अंगणवाडी मदतनीस, आशा कार्यकर्ती यांना मिळणाऱ्या नियमित वेतनाशिवाय 1 हजार रुपये प्रोत्साहनपर रक्कम देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. राज्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी याबाबत माहिती दिली. याशिवाय केंद्र शासनाने आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी काढलेल्या 50 लाख रुपयांच्या विम्याच्या धरतीवर या कर्मचाऱ्यांचा 90 दिवसांसाठी 25 लाख रुपयांचा विमा उतरविण्यासही सरकारने मान्यता दिली आहे. यासंदर्भातील परिपत्रकही काढण्यात आले असून सर्व जिल्हा परिषदांना कार्यवाहीसाठी सूचना देण्यात आल्या आहेत. मुंबईतील महत्वाच्या बातम्यांसाठी येथे क्लिक करा ग्रामीण पातळीवर कोरोना विषाणुचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी ग्रामविकास विभागामार्फत उपाययोजना करण्यात येत आहेत. यासंदर्भात मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच आढावा बैठक झाली. त्यात मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या सुचनांनूसार सर्व ग्रामपंचायत कर्मचारी, अंगणवाडी कार्यकर्त्या, मिनी अंगणवाडी कार्यकर्त्या, अंगणवाडी मदतनीस, आशा कार्यकर्तींना ही मदत केली जाणार असल्याचे हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले.

तसेच केंद्र शासनाने करोना विषाणुचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी झटणाऱ्या सर्व आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेजअंतर्गत 50 लाख रुपयांचा विमा 90 दिवसांसाठी काढला आहे. त्याच धर्तीवर ग्रामपंचायती अंतर्गत आरोग्य सेवा बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा विमा उतरविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 2 लाख 73 हजार कर्मचाऱ्यांना लाभ

ग्रामीण भागात आरोग्य सेवा पुरवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहनपर रक्कम तसेच त्यांचा विमा काढण्यासाठी करावा लागणारा खर्च 14 व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून करण्यात येणार आहे. याबाबत सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना निर्देश देण्यात आले आहेत. राज्यातील 2 लाख 73 हजार कर्मचाऱ्यांना या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे, असे हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले. Good news from state govt who fight against Corona in rural areas!

