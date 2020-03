खासगी डॉक्टरांनो सेवेत या; नाहीतर सरकार अध्यादेश काढण्याच्या तयारीत

मुंबई : कोरोनाच्या भीतीने दवाखाने बंद ठेवणाऱ्या खासगी डॉक्टरांना आता सरकार सांगेल तेथे सेवेत हजर रहावे लागणार आहे. साथीच्या रोगांबद्दलचा कायदा अंमलात आणत डॉक्टर ,नर्सेस आणि पॅरामेडिकल स्टाफने सेवेत हजर राहण्यास सक्ती करणारा अध्यादेश सरकारने तयार केला आहे. अधिक बातम्यांसाठी "ईपेपर" वाचा। कोरोनाचे कारण देत अनेक खासगी डॉक्टरांनी दवाखाने बंद केल्याने रुग्णांचे हाल सुरू आहे. आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी डॉक्टरांनी कामावर हजर राहण्याबाबत आवाहन केले होते. त्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही डॉक्टरांना दवाखाने सुरु करण्याची विनंती केली होती. या आवाहनानंतर

इंडियन मेडिकल असोसिएशनने आम्हाला सुरक्षेचे कारण देत सेवा नाकारली होती. आमच्याकडे पुरेसे मास्क नाहीत, रुग्णांनी गर्दी केली की पोलिस कलम १४४ चा भंग झाल्याची तक्रार करतात अशी कारणे पुढे करत दवाखाने उघडणे शक्य नसल्याचा संघटनेने म्हटले. मात्र, राज्यातील बिघडलेली परिस्थिती लक्षात घेता डॉक्टरांची गरज असल्याने सरकारकडून आता अध्यादेश काढला जाणार आहे. Government has created an ordinance forcing doctors, nurses and paramedical staff to attend the service.

