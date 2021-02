धारावी कोरोनामुक्त करणाऱ्या कोरोना योद्ध्यांचा राज्यपालांच्या हस्ते सत्कार

मुंबई: धारावीला कोरोनामुक्त करण्याच्या श्रेयवादात पडलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला डावलून आज राजभवनवर कोरोना योध्दांचा राज्यपालांनी सत्कार केला.

कोरोना अद्याप गेला नाही, मात्र तरीही अनेक लोकांनी मास्क लावणे सोडून दिले आहे. हे बेजबाबदार सामाजिक वर्तन चिंतेचा विषय आहे. असे सांगताना, कोरोनाबाबत सतर्कता, जागरुकता आणि नियमांचे सर्वांनी पालन करणे हीच खरी समाजसेवा ठरेल, असे प्रतिपादन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी आज येथे केले.

साप्ताहिक धगधगती मुंबईच्या 11 व्या वर्धापन दिनानिमित्त धारावीला कोरोनामुक्त करणाऱ्या 30 करोना योद्ध्यांचा राज्यपालांच्या हस्ते राजभवन येथे सत्कार करण्यात आला, त्यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी राज्यपालांच्या हस्ते खासदार राहुल शेवाळे, नगरसेवक वसंत नकाशे, नगरसेविका हर्षला आशिष मोरे, मुंबई महानगरपालिका सहाय्यक आयुक्त किरण दिघावकर, सहायक पोलीस आयुक्त रमेश नागरे, आरोग्य अधिकारी डॉ विरेंद्र मोहिते, इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे उपाध्यक्ष डॉ. अनिल पाचणेकर, लावणी कलावंत महासंघाचे अध्यक्ष संतोष लिंबोरे आणि धगधगती मुंबईचे संपादक भीमराव धुळप यांसह 30 करोना योद्ध्यांचा सत्कार करण्यात आला.

