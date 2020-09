रिया चक्रवर्तीची रवानगी भायखळा तुरुंगात, जामीन अर्जावर उद्या सुनावणी

मुंबईः अभिनेत्री रिया चक्रवर्तीला नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोनं मंगळवारी अटक केली. त्यानंतर रियाला १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली. आज रियाची रवानगी भायखळा तुरुंगात करण्यात आली आहे. अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मृत्यू प्रकरणाचा तपास करत असताना ड्रग्स कनेक्शन सापडल्यानंतर चौकशी दरम्यान रियाचं नाव पुढे आलं आणि त्यानंतर एनसीबीनं ही मोठी कारवाई केली. दरम्यान रियाच्या जामीनासाठी तिचे वकिल आज सेशन्स कोर्टात (सत्र न्यायालय) गेले. सेशन्स कोर्टात तिनं जामीनासाठी अर्ज केला आहे. या जामीन अर्जावर उद्या विशेष सुनावणी होणार आहे. रियाचे वकील सतीश मानेशिंदे यांनी ही माहिती दिली आहे.

या सुनावणीवेळी रियाचा भाऊ शौविक याच्याही जामीनावर अर्जावर सुनावणी होईल. रियाला मंगळवारी दुपारी एनसीबीकडून अटक करण्यात आली. अटकेनंतर रियाला कोर्टात हजर करण्यात आलं होतं. त्यानंतर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी पार पडली. या सुनावणी दरम्यान तिचा जामीन अर्ज फेटाळण्यात आला.

Hearing in the bail applications of #RheaChakraborty and her brother Showik to be held on 10th September at Special Court, Mumbai: Satish Maneshinde, Rhea Chakraborty's lawyer