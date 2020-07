मुंबई शहर आणि उपनगरात मुसळधार ! मुंबईकरांनो हवामान खातं म्हणतंय....

मुंबई- सकाळपासून मुंबई शहर आणि उपनगरात मुसळधार पावसाला सुरुवात झाली आहे. कुलाबा, दादर, सांताक्रूझ आणि अंधेरी परिसरात पावसाचा जोर वाढलेला पाहायला मिळतोय. मुसळधार पावसामुळे हिंदमातासारख्या सखल भागात पाणी भरायला सुरुवात झाली आहे.

आज आणि उद्या मुंबई, ठाणे, पालघरसह कोकणात मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवण्यात आली आहे. मुंबईच्या किनारपट्टी भागात समुद्रात उंच लाटा उसळताना दिसत आहेत. या लाटांची उंची 4.41 मीटर इतकी आहे.

मुंबईसह उपनगरातही मुसळधार पाऊस पडत आहे. त्यामुळे आतापासूनच ठिकठिकाणी पाणी साचायला सुरुवात झाली आहे. उपनगरातल्या कांदिवली, मालाड, बोरीवली भागात मुसळधार पाऊस सुरु आहे. शुक्रवारी सकाळपासून सर्वत्र ढगाळ वातावरण होतं. दक्षिण मुंबई म्हणजेच कुलाबा ते भायखळा, मध्य मुंबई, दादर, माहिम, चेंबूर परिसरात मुसळधार पाऊस पडतोय. तर नवी मुंबई, वाशी, बेलापूर परिसरात रिमझिम पावसाला सुरुवात झाली.

आज आणि उद्या मुंबई, ठाणे, पालघरसह कोकण किनारपट्टीत अतिमुसळधार तर पश्चिम महाराष्ट्रात मुसळधार पावसाचा इशारा भारतीय हवामान विभागाने दिला आहे. याशिवाय मराठवाडा आणि विदर्भातही तुरळक पावसाची शक्यता वर्तवली आहे. पावसाचा जोर बघता मुंबई पोलिसांनी मुंबईकरांना दोन दिवस घरातच राहण्याचा सल्ला दिला आहे. मुंबईसह ठाणे, पालघरला मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. त्यामुळे कुणीही विनाकारण घराबाहेर पडून नका, घरातच राहा, असं आवाहन मुंबई पोलिसांनी केलं आहे.

