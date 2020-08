मुंबई पोलिसांसह मुख्यमंत्र्यांनी नागरिकांना केलं 'हे' आवाहन

मुंबईः मुंबईत सलग दुसऱ्या दिवशीही पावसाचा जोर कायम आहे. पहाटेपासून मुंबई-ठाणे-नवी मुंबईसह उपनगरांमध्ये मुसळधार पावसााचं थैमान सुरू आहे. अनेक भागांमध्ये मुसळधारपाऊस झाल्यानं पूरस्थिती निर्माण झाली. रस्त्यावर उभ्या असलेल्या गाड्या पाण्याखाली गेल्या तर अनेक घरांमध्येही पावसाचं पाणी शिरलं. दरम्यान मुंबई पोलिसांनी नागरिकांना घराबाहेर न पडण्याचं आवाहन केलं आहे. मुंबईसह ठाणे, पालघर, रायगडसह कोकणातील अनेक ठिकाणी पावसाने अक्षरश: झोडपून काढलं आहे.

ट्विट करुन मुंबई पोलिसांनी नागरिकांना आवाहन केलं आहे. पोलिसांनी आपल्या ट्विटमध्ये लिहिलं की, मुंबईकरांनी घरातच थांबावं अशी आमची विनंती आहे. महत्त्वाच्या कामाशिवाय घराबाहेर पडू नका. सर्व काळजी घ्या आणि समुद्रकिनारी किंवा पाणी भरलेल्या परिसरात जाऊ नका. गरज लागल्या १०० नंबरवर फोन करा. काळजी घ्या आणि सुरक्षित राहा.

We request Mumbaikars to stay indoors and not venture out unless it’s extremely essential. Practice all necessary precautions and do not venture out near the shore or water logged areas. Please #Dial100 in any emergency. Take care & stay safe Mumbai #MumbaiRains