मुंबईसह उपनगरात दमदार पाऊस, जाणून घ्या पावसाचे प्रत्येक अपडेट्स

मुंबई: मुंबईसह उपनगरात जोरदार पाऊस सुरु आहे. सकाळपासून पावसाचा जोर वाढला आहे. सखल भागात पाणी साचण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे दादर, हिंदमाता, किंग्ज सर्कल परिसरात नेहमीप्रमाणे गुडघाभर पाणी तुंबलं आहे. दक्षिण मुंबईत दादर, माटुंगा, वरळी परिसरात जोरदार पाऊस पडत आहे. सखल भागात पाणी साचल्यानं वाहतुकीवर परिणाम झालाय.

मुंबईसह राज्यभरात हवामान खात्याकडून आज आणि उद्या ऑरेंज अलर्ट जारी केला आहे. मुंबई, ठाणे, पालघर, कोकणात मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे.

मुंबईत लोअर परळ, वरळी, दादर, माटुंगा, किंग्ज सर्कल या भागात जोरदार पाऊस पाहायला मिळत आहेत. तर उपनगरात अंधेरी, मालाड, कांदिवली, बोरिवली या ठिकाणीही मुसळधार पाऊस होत आहे. यामुळे ठिकठिकाणी सखल भागात पाणी साचायला सुरुवात झाली आहे.

Maharashtra: Waterlogging in parts of Mumbai due to incessant rainfall; visuals from King's Circle area. Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) has requested people stay to away from the shore and not venture into waterlogged areas. pic.twitter.com/iMAL8yld5Y