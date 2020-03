पोलिसांचं काम झालं कमी, आलं कोरोनाचे रुग्ण ओळखणारं विशेष हेल्मेट

मुंबई : कोरोना व्हायरस जगभरात पसरत चालला आहे. भारतातही काही राज्यांमध्ये कोरोनाचे रुग्ण आढळले आहेत. भारतात एकूण ४८ लोकांना कोरोना झाल्याचं समोर आलं आहे. त्यामुळे आता कोरोनापासून सावध राहण्याचा सल्ला शासनाकडून देण्यात येतोय. आपण घरी राहून आपली कामं करू शकतो, कुणाच्याही थेट संपर्कात न राहता आपली कामं करू शकतो. मात्र दिवसरात्र आपलं रक्षण करणाऱ्या पोलिसांचं काय? पोलिसांना सतत लोकांच्या संपर्कात राहावं लागतं. त्यामुळे त्यांना कोरोनाचा प्रादुर्भाव होण्याची जास्त भिती आहे. मात्र आता एका गोष्टीमुळे त्यांना या कोरोनापासून स्वतःचं संरक्षण करता येणार आहे.

सध्या सोशल मीडियावर पोलिसांचा एक व्हिडीओ प्रचंड व्हायरल होतोय. यात पोलिस एक हेल्मेट घालून दिसत आहेत. मात्र हे हेल्मेट साधंसुधं हेल्मेट नाही. हे 'स्मार्ट हेल्मेट' आहे. हे हेल्मेट घातल्यामुळे पोलिसांना कोणाच्याही शरीराचं तापमान कळू शकणार आहे. त्यामुळे कोणाच्या जवळ जाताना त्यांच्या शरीराचं तापमान काय आहे हे पोलिसांना कळू शकेल. त्यामुळे कोरोनाबाधित लोकांना पोलिस ओळखू शकतील.

Chengdu, China, uses smart helmets to take body temperature. It can screen patients with high temperatures from 100 people in less than two minutes.#coronavirus #Covid_19 pic.twitter.com/BOw0dTZIaO