असहाय्य आई-वडिलांना मुलांकडून निर्वाह भत्त्याचा अधिकार : उच्च न्यायालय

मुंबई : कमावत्या मुलांचे आई-वडिल जर असहाय्य परिस्थितीमध्ये असतील आणि स्वतःची उपजीविका करु शकत नसतील तर अशा आई-वडिलांना मुलांकडून निर्वाह भत्ता मिळण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. घटस्फोटीत पती-पत्नी, त्यांची अल्पवयीन मुलांबरोबरच निराधार आई-वडिलांचा समावेशही फौजदारी दंड संहितेच्या कलम 125 मध्ये आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. घटस्फोटाच्या प्रकरणांमध्ये पतीकडून नेहमीच पत्नीला आणि त्यांच्या अल्पवयीन मुलांना निर्वाह भत्ता दिला जातो. कलम 125 नुसार निर्वाह भत्ता मिळण्याचा अधिकार संबंधित व्यक्तीला असतो. न्यायालयामध्ये आलेल्या एका प्रकरणामध्ये घटस्फोटीत पतीने कलम 125 च्या तरतुदींबाबत आणि निर्वाह भत्याच्या रकमेबाबत मार्गदर्शक तत्वे निश्‍चित करण्याची मागणी केली आहे. त्याच्या घटस्फोटीत पत्नीला आणि अल्पवयीन मुलांना प्रत्येकी पंचवीस हजार रुपये निर्वाहभत्ता देण्याचे आदेश सोलापूर महानगर दंडाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. संबंधित आदेश उच्च न्यायालयाने कायम केले आहेत. मात्र या तरतुदीनुसार दिल्या जाणाऱ्या रकमेबाबत निश्‍चित मार्गदर्शक तत्वे आणि सूत्र असावे जेणेकरुन निर्वाहभत्ता मोजताना त्यानुसार दिला जावा, त्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने नियमावली तयार करावी, आदी मागण्या याचिकादाराने केल्या होत्या. मात्र या सर्व मागण्या न्यायालयाने अमान्य केल्या. कलम 125 नुसार जे स्वतःची देखभाल करायला असमर्थ असतात, अशा सर्व निर्धारित व्यक्तींना पोटगी मिळू शकते, असे म्हटले आहे. त्यामुळे देखभाल करण्यास आर्थिकदृष्ट्या असमर्थ असणे महत्वाचे आहे. ही परिस्थिती व्यक्तीनिहाय वेगवेगळी असू शकते, त्यामुळे त्यासाठी निश्‍चित आराखडा दाखल करता येणार नाही. महानगर दंडाधिकारी याबाबतचा आढावा घेऊन त्याचा निर्णय देऊ शकतो आणि संबंधित बाधित पती किंवा पत्नी, अल्पवयीन मुले, सज्ञान पण मानसिक-शारिरीक अपंगत्व असलेली मुले आणि आई-वडिलांना निर्वाह भत्तामिळू शकतो, असे न्या. अकिल कुरेशी आणि न्या. शाहरुख काथावाला यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे. तसेच न्यायालयांना स्वतंत्र अधिकार आहेत आणि कायद्याच्या आणि निकालांच्या निकषांवर त्यांचे कामकाज चालते, त्यामुळे राज्य किंवा केंद्र सरकार याबाबत न्यायक्षेत्राला नियमित करु शकत नाही, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे.

