मुंबई

High Court: राज्य सरकारला दणका, 'तो' निर्णय हायकोर्टानं केला रद्द

State Government Decision: न्यायालयाने राज्य सरकारला दणका दिल्याची माहिती समोर आली आहे. नेस्को लिमिटेडच्या मालकीची जमीन अधिग्रहित करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय उच्च न्यायालयाने रद्द केला.
law
lawesakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : गोरेगाव (पूर्व) येथील नेस्को लिमिटेडच्या मालकीची जमीन अधिग्रहित करण्याचा महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सुधारणा, मंजुरी आणि पुनर्विकास) कायद्यांतर्गत राज्य सरकारचा निर्णय उच्च न्यायालयाने मंगळवारी (ता. १४) बेकायदेशीर ठरवून रद्द केला. झोपडपट्टी कायद्यांतर्गत अधिग्रहण करण्यापूर्वी जमीनमालकाच्या जमिनीवर त्याने झोपडपट्टी पुनर्विकास करण्याचा अधिकार विचारात घेतला नाही, असे निरीक्षणही न्यायालयाने निर्णय रद्द करताना नोंदवले.

Loading content, please wait...
high court
Mumbai
state government
Government

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com