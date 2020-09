महाडमधील भीषण घटना, दोन चिमुरड्यांचा बंद कारमध्ये गुदमरून मृत्यू

महाड, ता. 30 : मुंबई - गोवा महामार्गालगत महाड औद्योगिक वसाहतीमध्ये एका बंद कारमध्ये दोन लहानग्या सख्ख्या भावांचा बुधवारी सायंकाळी गुदमरून मृत्यू झाला आहे. या घटनेनंतर सर्वत्र हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे. सोहेल जकात खान वय 5 वर्ष आणि अब्बास जकात खान वय 3 वर्ष अशी मृत्यू झालेल्या या लहानग्यांची नावे आहेत. नांगलवाडी येथे एक भंगाराचे गोदाम असून येथे ही बंद कार उभी होती. या कारमध्ये सायंकाळी 7 वाजण्याच्या सुमारास खेळत असताना अब्बास व सोहेल यांच्या हातून अचानक गाडीचा दरवाजा आतून लॉक झाला. या दोघांनाही बंद गाडीचे दरवाजे आणि काचा उघडणे शक्य झाले नाही. यामुळे गाडीमध्ये गुदमरून त्यांचा मृत्यू झाला आहे. महत्त्वाची बातमी : महाराष्ट्रात बलात्कारासह हत्येचे सर्वाधिक गुन्हे; महिलांविरोधात घडलेल्या गुन्ह्यांत राज्य तिसऱ्या क्रमांकावर या घटनेची माहिती समजताच औद्योगिक वसाहत पोलिसांनी आणि साळुंके रेस्क्यू टीमचे प्रशांत साळुंके यांनी घटनास्थळी धाव घेत या दोन्ही मुलांना बाहेर काढले; परंतु ते दोघे मरण पावले होते. महाडच्या ग्रामीण रुग्णालयामध्ये दोघांचे मृतदेह विच्छेदनासाठी नेले आहेत. याप्रकरणी औद्योगिक पोलिस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली असून अधिक तपास पोलिस करत आहेत. या हृदयद्रावक घटनेने सर्वत्र हळहळ व शोक व्यक्त होत आहे. horrible incident mahad midc two kids lost life after locked in car

