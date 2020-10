सिडकोचे वरातीमागून घोडे; स्वप्नपूर्ती सोसायटीत खत प्रकल्पाचा घाट

नवी मुंबई : शंभर किलोपेक्षा अधिक कचरा निर्माण होणाऱ्या सोसायटींना त्यांच्या आवारातच कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याचे केंद्र आणि राज्य सरकारने स्वच्छ सर्वेक्षण अंतर्गत आदेश दिले आहेत, परंतु चार वर्षांपूर्वी सिडकोने खारघर सेक्‍टर 36 मध्ये बांधलेल्या स्वप्नपूर्ती सोसायटीत आता खत प्रकल्प तयार करण्याची आठवण अभियंत्यांना झाली आहे. विशेष म्हणजे रहिवाशांना कल्पना न देता सिडकोच्या अधिकाऱ्यांनी आज या प्रकल्पासाठी खोदकामाचा प्रयत्न केला. त्यामुळे त्यांनी विरोध केल्याने अधिकाऱ्यांना सोसायटीतून काढता पाय घ्यावा लागला. तब्बल वीस हजार कोटी रुपयांचा रेडीरेकनर दरकपात घोटाळा, राज्यपालांना पत्र स्वप्नपूर्ती सोसायटीत सिडकोला खत प्रकल्प तयार करण्याचा विसर पडला होता. त्यामुळे येथील कचऱ्याची विल्हेवाट सिडकोमार्फत लावण्यात येत आहे. आता ही प्रक्रिया पनवेल महापालिकेकडे हस्तांतर झाल्यानंतर महापालिकेने सोसायटीला नोटीस बजावली होती, परंतु सोसायटीकडे कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी प्रकल्प नसल्यामुळे तो टाकणार कुठे असा प्रश्‍न रहिवाशांना पडला होता. आता सिडकोला खतनिर्मिती प्रकल्पाची आठवण झाल्याने अधिकारी आणि कंत्राटदाराने यासाठी सोसायटीत धाव घेतली. तसेच ईडब्ल्यूएस गटातील इमारतींच्या पाठीमागील बाजूस छोटे उद्यान आणि पार्किंगशेजारी खड्डा खोदण्याचा प्रयत्न केला, परंतु कोणालाही विश्‍वासात न घेता अचानक हे काम सुरू झाल्याने रहिवाशांनी त्याला प्रखर विरोध केला. स्वप्नपूर्ती सोसायटीतील नागरिकांच्या सोयीसाठी कचऱ्यापासून खतनिर्मिती प्रकल्प तयार करून देत आहोत, असे सिडकोच्या अभियांत्रिकी आणि गृहनिर्माण प्रकल्प विभागाने सांगितले आहे. रहिवाशांना ही जागा पसंत नसेल, तर त्यांनी जागा निश्‍चित करून दिल्यास सिडको त्या जागेवर प्रकल्प तयार करून देईल, असेही सांगितले आहे.

- प्रिया रातांबे, जनसंपर्क अधिकारी, सिडको स्वप्नपूर्ती सोसायटीत कचऱ्यापासून खतनिर्मिती प्रकल्प तयार करायचा होता तर यापूर्वीच तसे नियोजन करणे गरजेचे होते. आता उद्यानात आणि पार्किंगच्या जागेत प्रकल्प राबवणे योग्य नाही. त्याचा बाजूला राहणाऱ्या रहिवाशांना त्रास होणार आहे. त्यामुळे याबाबत पुनर्विचार करावा.

- सचिन बारवे, रहिवासी प्रकल्पाला आमचा विरोध नाही; मात्र ही जागा योग्य नाही. यासाठी सिडकोने दुसरी जागा शोधावी. त्याला आम्ही पूर्ण सहकार्य करू.

- शरद बिबवे, रहिवासी



