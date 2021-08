हॉटेल, मॉलचा पहिला दिवस ; नागरिकांना वेगवेगळा खट्टा मिठा अनुभव

By

मुंबई : बऱ्याच महिन्यांच्या कालावधीनंतर हॉटेल, मॉल, दुकाने (hotel and malls) यांना रात्री दहापर्यंत (trading) व्यवसाय करण्यास परवानगी (permission) दिल्यानंतर त्यांचा रविवारचा अनुभव खट्टा मिठा असा संमिश्र स्वरुपाचा (different experience) होता. हॉटेलांमध्ये लोकांची गर्दी (crowd) झाली, तर मॉलमधून दोन लशी न घेतलेल्या (two corona dose) ग्राहकांना परत पाठवावे लागले.

कोरोनाच्या साथीमुळे सुमारे दीड वर्षे व्यवसायावर अनेक निर्बंध आले होते. केमिस्ट वगळता अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्या दुकानांच्या वेळांवरही निर्बंध होते. बिगर अत्यावश्यक दुकाने तर बंदच होती. मात्र आता सरकारने 15 ऑगस्टपासून सर्व दुकाने, मॉल, हॉटेल रात्री दहापर्यंत खुली ठेवण्यास संमती दिली. त्यामुळे या व्यावसायिकांमध्ये खुशीचे वातावरण होते. पहिल्या दिवशीच रविवार आल्याने ग्राहकांनीही या आस्थापनांमध्ये गर्दी केली. त्यामुळे दुकानदार, हॉटेलचालक उत्साहात होते, मात्र मॉलचालकांचा फारसा व्यवसाय झाला नाही.

हेही वाचा: मध्य रेल्वेने भंगार विक्रीतून जमवला तब्बल 391.43 कोटी रुपयांचा गल्ला!

हॉटेलांमध्ये गर्दी

हॉटेलांमध्ये रविवारी सकाळपासूनच खवय्यांची तुफान गर्दी झाली, तशी एरवीही रविवार हा हॉटेलांसाठी गर्दीचाच दिवस असतो. तशातच निम्म्या क्षमतेत ग्राहकांना घेणे, दहा वाजता हॉटेल बंद करणे यात हॉटेलचालकांची चांगलीच तारांबळ उडाली. तरीही या गर्दीमुळे हॉटेलचालकांच्या चेहऱ्यावर चैतन्य पसरले होते. निम्मीच टेबले असल्यामुळे अनेक ग्राहकांनी निराशा टाळण्यासाठी आगाऊ टेबल बुक केले होते. हॉटेल कर्मचाऱ्यांनीही कोरोनाचे नियम कसोशीने पाळून ग्राहकांना सेवा दिली. आहार संघटनेने हॉटेलचालकांना तसे सक्तपणे बजावले असून नियमांबाबत ग्राहकांनाही आठवण करण्यास सांगितल्याचे आहार या हॉटेलचालकांच्या संघटनेचे अध्यक्ष शिवानंद शेट्टी म्हणाले.

मॉलमध्ये निराशा

मॉलही खुले झाले असले तरी तेथे दोन लशी घेतलेल्या ग्राहकांनाच प्रवेश देण्याच्या नियमामुळे उत्साही ग्राहकांची निराशा झाली. अशा स्थितीत आम्हाला अनेक ग्राहकांना परत पाठवावे लागले. त्यामुळे एरवीच्या स्वातंत्र्यदिनाच्या तुलनेत जेमतेम दहा टक्के ग्राहकच मॉलमध्ये येऊ शकले, असे कांदिवलीच्या (पू) ग्रोव्हेल्स मॉल चे सीओओ सचिन धनावडे यांनी सकाळ ला सांगितले.

हेही वाचा: मुंबईत कोरोना रुग्णसंख्येत घट, जाणून घ्या सविस्तर माहिती

मॉलमध्ये दोन लशी घेतलेल्यांनाच प्रवेश आहे, पण बाजारातील अन्य दुकानांमध्ये प्रवेशासाठी ही अट नाही. फक्त मॉलमध्येच असे निर्बंध लादणे हा अन्याय आहे, अशी प्रतिक्रिया अनेक ग्राहकांनी व्यक्त केली. तशीही 18 ते 45 वयोगटासाठी लसीकरण उशीरा सुरु झाल्याने त्यांना दुसरी लस सप्टेंबरपासूनच मिळणार आहे. त्यामुळे मॉलमध्ये एक लस घेतलेल्यांना प्रवेश द्यावा, या मागणीबाबत शॉपिंग सेंटर असोसिएशन ऑफ इंडियातर्फे सरकारला निवेदन दिले जाईल, असेही धनावडे म्हणाले. अन्यथा आमचा तोटा वाढत जाईल व मॉल चालू ठेवणे परवडणार नाही, असेही त्यांनी दाखवून दिले.

तर बाजारपेठेतील किरकोळ दुकानांमध्ये लोक हळुहळू येत आहेत, मात्र अजून व्यवसायाने म्हणावा तसा जोर पकडला नाही, असे फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेल्फेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष विरेन शहा यांनी सकाळ ला सांगितले.