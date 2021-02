2016 ऋतिक-कंगना वादः  ऋतिक रोशनचा पोलिस आयुक्तालयात दाखल

मुंबईः ऋतिक रोशन-कंगना राणावत यांच्यातील 2016 वादाप्रकरणी आज गुन्हे शाखा अभिनेता ऋतिक रोशनचा जबाब नोंदवण्यात येणार आहे. यासाठी सकाळी तो मुंबई पोलिस आयुक्तालयात दाखल झाला आहे.

2016 मध्ये ऋतिकने बनावट ईमेल प्रकरणी सायबर पोलिसांकडे तक्रार केली होती. डिसेंबर महिन्यात हे प्रकरण सायबर पोलिसांकडून गुन्हे शाखेच्या गुप्तवार्ता कक्षाकडे(सीआययू) वर्ग करण्यात आले होते. त्यामुळे गुन्हे शाखा ऋतिकचा जबाब नव्याने नोंदवणार आहे.

अभिनेता ऋतिकचा घटस्फोट झाल्यावर (डिसेंबर,2013 मध्ये) त्याने पॅरिसमध्ये कंगनाला प्रपोज केले होते, असे कंगनाने 2016 मध्ये सांगितले होते. त्यासाठी ऋतिकच्यावतीने पासपोर्टची माहिती सादर करण्यात आली होती. कंगनाने 2014 मध्ये ऋतिकला पाठवले ईमेल पुरावे म्हणून सादर केले होते.

Maharashtra: Actor Hrithik Roshan arrives at the office of Mumbai Police Commissioner. He has been summoned by Mumbai Police Crime Branch unit to record his statement in connection with 2016 complaint in fake email ID case. pic.twitter.com/T8qi4t1eMh