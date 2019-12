CAA वरून मुंबईत नागरिकांचा एल्गार, मुंबई पोलिसांनी उचललं 'मोठं' पाऊल

गेले काही दिवसांपूर्वी CAA म्हणजेच सुधारित नागरिकत्त्व कायदा देशाच्या संसदेत पारित करण्यात आला. याच पार्श्वभूमीवर देशभरात तीव्र पडसाद उमटताना पाहायला मिळतायत. सर्वात आधी ईशान्य भारतातील राज्यांमधून तीव्र पडसाद उमटलेले पाहायला मिळाले. त्या पाठोपाठ पश्चिम बंगाल दिल्ली मुंबई सगळीकडेच CAA ( Citizen Amendment Act) सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरोधात अतिशय तीव्र पडसाद उमटलेले पाहायला मिळालेत.

याच पार्श्वभूमीवर गेल्या काही दिवसांपूर्वी मुंबई विद्यापीठात देखील आंदोलनं करण्यात आलं. मुंबईतील ऑगस्ट क्रांती मैदानात CAA विरोधात एक आंदोलन आयोजित करण्यात आलं. यावर बॉलीवूड अभिनेते देखील यावर आपला उठवताना पाहायला मिळतायत. याच आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर आता मुंबई पोलिसांनी (Mumbai Police) ऑगस्ट क्रांती मैदानाकडे जाणारे सगळे रस्ते बंद केलेत. मुंबई पोलिसांनी याबद्दल ट्विटरून माहिती दिली आहे..

मुंबई पोलिसांच्या या ट्विटर पोस्टनंतर बॉलीवूड अभिनेत्यांनी आपल्या प्रतिक्रिया नोंदवायला सुरवात केलीये.

#MumbaiAgainstCAB

Remember, the goons who support the CAA will definitely try to cause violence by pretending to be protesters or by provoking protesters.

There must be no violence from those protesting against the CAA.

They want violence. Don't give it to them. Read these. pic.twitter.com/Ne4kzxcOnj