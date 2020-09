फडणवीसांच्या भेटीबद्दल उद्धव ठाकरेंना कल्पना होतीः संजय राऊत

मुंबईः शिवसेना नेते आणि खासदार संजय राऊत आणि विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांची शनिवारी मुंबईत बीकेसीमधील सॉफिटेल हॉटेलमध्ये भेट झाली. शनिवारी दुपारी दीड ते दोन वाजण्याच्या सुमारास उभय नेत्यांमध्ये ही भेट झाली. या भेटीनंतर अनेक तर्कवितर्क लावण्यात आले. दरम्यान या भेटीमागचं कारण समोर आलं आहे. स्वतः संजय राऊत यांनी या भेटीमागचं कारण सांगितलं आहे.

सामनाच्या मुलाखतीसंदर्भात फडणवीसांची भेट घेतल्याचं सांगत ही भेट गुप्त नव्हती, असं राऊतांनी स्पष्ट केलं आहे. सामनाच्या मुलाखतीसाठी देवेंद्र फडणीस यांना बऱ्याच दिवसांपासून भेटण्याचा विचार होता. शनिवारी आम्ही भेटल्यानंतर गप्पा मारल्या त्यानंतर आम्ही एकत्र जेवण केले, असंही त्यांनी सांगितलं.

आमच्यात वैचारिक मतभेद असू शकतात पण आम्ही शत्रू नाही. फडणवीस यांची भेट ही गुप्तपणे मुळीच नव्हती. मुळात महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृतीत कुणीही कुणाचे शत्रू नाही. आमच्या या भेटीची मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना कल्पना होती, असंही राऊत म्हणालेत. याआधीही शरद पवार यांचीही मुलाखत घेण्याचा विचार होता. पण कोरोनाच्या काळामुळे शक्य झाली नाही, असेही राऊत म्हणाले.

I met Devendra Fadnavis yesterday to discuss certain issues. He is a former CM. Also, he's the leader of opposition in Maharashtra & #BiharPolls-in charge of BJP. There can be ideological differences but we are not enemies. CM was aware about our meeting: Sanjay Raut, Shiv Sena pic.twitter.com/6OdXCbWWMt