'हिंमत असेल तर फाॅरेन्सिक ॲाडिट करा'; अन्वय नाईकप्रकरणी उद्धव ठाकरे यांना आव्हान

मुंबई - भाजपनेते किरीट सोमय्या यांनी पुन्हा एकदा थेट मुख्यमंत्र्यावर संपत्ती लपवल्याचे आरोप केले आहेत. महाविकास आघाडीतील एक मंत्री मुलं लपवतात तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे संपत्ती लपवतात अशी टीका त्यांनी प्रसिद्धी माध्यमांशी बोलताना केली आहे. किरीट सोमय्या यांनी अन्वय नाईक आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यात झालेल्या व्यवहारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. ते म्हणतात की, 'अन्वय नाईक प्रकरणामध्ये मुख्यमंत्र्यांना प्रश्न आहे तुम्ही अन्वय नाईक संपत्ती घेतली त्याची माहीती द्या, उद्धव ठाकरे यांच्यात हिंमत असेल तर त्याचे फाॅरेन्सिक ॲाडिट करा. पैसे किती आला कुठे गेला बंगले किती घेतले यांचे ॲाडिट करा.? तुम्ही 10 कोटींची संपत्ती घेतली आणि 2 कोटी 10 लाखाचे फक्त पुरावे दिले आहेत त्याचे खरेदीखत देखील आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे प्रतिज्ञापत्रात माहीती का लपवत आहेत. असा सनसनाटी आरोप सोमय्या यांनी केला आहे. मुंबई परिसरातील बातम्यांचा आढावा घेण्यासाठी येथ् क्लिक करा किरीट सोमय्या यांच्या आरोपांंना शिवसनेकडून काय उत्तर दिले जाते हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे. Shri Uddhav Thackeray Family & Waikar's obtained Anvay Naik's Korlai Properties (30 Parcel of Land & 19 Bunglows) at ₹2.10 crore. Market Price was ₹ 9.43 Crore. In Election Affidavit Bunglows r not Shown. I released documents today Thackeray Sarkar ko Hisab to Dena Padega pic.twitter.com/JeHWp67GEQ — Kirit Somaiya (@KiritSomaiya) January 20, 2021 > If you have the courage, do a forensic audit Kirit Somaiyas challenge to Uddhav Thackeray

Web Title: If you have the courage, do a forensic audit Kirit Somaiyas challenge to Uddhav Thackeray