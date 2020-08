गणेश चतुर्थीदिवशीही मुंबईत पावसाचा जोर कायम, येत्या २१ तारखेपर्यंत कसा असेल पाऊस, वाचा सविस्तर

मुंबईः मुंबई शहरात सकाळपासून मुसळधार पाऊस सुरु आहे. शुक्रवारीही पावसाचा जोर कायम होता. तसंच पुढील चार दिवसही मुंबई, कोकणासह राज्याच्या इतर काही भागात पावसाच धुमशान सुरु राहणार असल्याचा अंदाज हवामान विभागानं व्यक्त केला आहे. येत्या मंगळवारपर्यंत मुसळधार ते अति मुसळधार पाऊस कोसळणार असल्याच अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. त्यामुळे मुंबईत प्रशासनाला सतर्क राहण्याचा इशारा दिला आहे.

येत्या ४-५ दिवसांत गुजरात, महाराष्ट्र आणि गोव्यात मुसळधार पाऊस पडणार असल्याची माहितीही देण्यात आली आहे. हवामान खात्याने दिलेल्या अंदाजानुसार, विदर्भ, मराठवाडा या भागात मान्सून अधिक सक्रिय होण्याची शक्यता असून कोकण किनारपट्टी, घाट माथा, दक्षिण मध्य महाराष्ट्रात काही जिल्ह्यात तर अनेक ठिकाणी मुसळधार पावसाचा अंदाज कुलाबा वेधशाळेन वर्तविला आहे.

Weather warning for next 5 days issued by IMD on 21 Aug pic.twitter.com/tNVuauxywJ

— K S Hosalikar (@Hosalikar_KS) August 21, 2020

गणरायाच्या आगमनाचा उत्साह असताना एक दिवस आधीच म्हणजेच शुक्रवारपासून मुंबईत पावसानं जोर धरला आहे. मुंबईसह उपनगरात मुसळधार पाऊस सुरु आहे. मुंबईत ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रशासनाला सर्तक राहण्याचा सूचना देण्यात आल्या आहेत. येत्या ४ ते ५ दिवसात राज्यात मुसळधार पाऊस होणार असल्याचा अंदाज हवामान खात्याकडून वर्तवण्यात आला आहे. मुंबई, ठाणे शहरांमध्ये पावसाचा जोर जास्त असणार आहे.

२५ ऑगस्टपर्यंत पावसाचा जोर कायम राहणार असून, मुंबई, ठाणे, पालघर, कोकणासह राज्यातील इतर भागातही मुसळधार पाऊस कोसळणार असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.

मुंबईत गेल्या २४ तासात दहिसरमध्ये सर्वाधिक पावसाची नोंद झाली आहे. दहिसर येथे २०९ मिलीमीटर पाऊस कोसळल्याची नोंद करण्यात आली आहे. तर कल्याण-डोंबिवलीमध्ये २४ तासांत पावसाचा जोर अधिक होता.

