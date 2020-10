प्रकल्प राबवा; मात्र उद्यानात नको; स्वप्नपूर्ती रहिवाशांचा "घनव्यवस्थापन'ला विरोध

खारघर : घनव्यवस्थापन प्रकल्प राबवा; मात्र आमच्या उद्यान किंवा वाहन पार्किंगच्या जागेत नको. त्यासाठी स्वतंत्र जागेची निवड करावी. आमचा विरोध डावलून प्रकल्प राबविल्यास आंदोलन करू, असा इशारा स्वप्नपूर्ती (ईडब्ल्यूएस) रहिवाशांनी आज सिडकोच्या अधिकाऱ्यांना देत खोदाईस आलेल्या ठेकेदाराला काम थांबवण्यास लावले. मराठा आरक्षण, उद्या सुनावणी, राज्य सरकारची कितपत तयारी, संभाजीराजेंचा सवाल येथील स्वप्नपूर्ती संकुलात सध्या घनव्यवस्थापन प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. त्यासाठी ईडब्ल्यूएस प्रकल्पस्थळी सकाळीच ठेकेदार जेसीबीसह खोदाईसाठी आला; मात्र प्रकल्पाची कल्पना न देता दाखल झालेल्या ठेकेदाराला रहिवाशांनी रोखले. आम्हाला प्रकल्प हवा आहे; पण यासाठी ही जागा योग्य नाही. अगदी इमारतीला लागून प्रकल्प राबविल्यास त्याचा रहिवाशांना त्रास होणार आहे. त्याची दुर्गंधी घरभर पसरून आरोग्याचा प्रश्‍नही निर्माण होऊ शकतो. तसेच हा प्रकल्प नेमका काय आहे, याबाबतही सिडकोने रहिवाशांना कसलीही माहिती दिली नाही. त्यामुळे आम्हाला येथे प्रकल्प नको. तो दुसऱ्या ठिकाणी हलवावा, अशी एकमुखी मागणी रहिवाशांनी लावून धरली. विरोध असतानाही जर सिडकोने प्रकल्प माथी मारला तर आंदोलनात्मक पवित्रा घेऊ, असे रहिवाशांनी अधिकाऱ्यांना सांगितले. यावर अधिकाऱ्यांनी तुम्ही आम्हाला जागा दाखवा. तेथे आम्ही प्रकल्प राबवू, असे सांगितले. याला रहिवाशांनी आक्षेप घेत केवळ उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी प्रकल्प राबवू नका. इमारत बांधण्यापूर्वी आपण याबाबतचे नियोजन का केले नाही, असा प्रश्‍न उपस्थित केला. त्यावर आम्ही आपल्या मागण्या वरिष्ठांपर्यंत पोहचवू. याप्रश्‍नी लवकरच तोडगा काढू, असे आश्‍वासन देऊन काम तात्पुरते थांबवले. दोन तास चाललेल्या आंदोलनात रहिवाशांनी सिडको अधिकाऱ्यांना फैलावर धरले. समस्यांबाबत तक्रारींचा पाढा

इमारतीला लागलेली गळती, बंद असलेले पथदिवे, कचऱ्याचे ढीग आदी प्रश्‍न अनेक दिवस प्रलंबित आहेत. याबाबत वारंवार फोन करूनही दखल घेतली जात नाही, असा संताप रहिवाशांनी व्यक्त केला. त्यानंतर सर्व इमारतींची पाहणी करून अधिकाऱ्यांनी संबंधित कर्मचाऱ्यांना तातडीने प्रश्‍न निकाली काढण्याचे आदेश दिले. सिडकोच्या अभियांत्रिकी आणि गृहनिर्माण प्रकल्प विभागात यासंबंधी विचारणा केली जाईल.

- प्रिया रातांबे, जनसंपर्क अधिकारी, सिडको सिडकोला जर प्रकल्प राबवायचा होता तर यापूर्वीच तसे नियोजन करणे गरजेचे होते. आता उद्यानात आणि पार्किंगच्या जागेत प्रकल्प राबविणे योग्य नाही. त्याचा बाजूला राहणाऱ्या रहिवाशांना त्रास होणार नाही. त्यामुळे याबाबत पुनर्विचार करावा.

- सचिन बारवे, रहिवासी प्रकल्पाला आमचा विरोध नाही; मात्र ही जागा योग्य नाही. यासाठी सिडकोने दुसरी जागा शोधावी. त्याला आम्ही पूर्ण सहकार्य करू.

- शरद बिबवे, रहिवासी



Web Title: Implement projects; But not in the park