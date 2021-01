Taandav web series मध्ये हिंदू देवतांचा अपमान? निर्माते, दिग्दर्शक, अभिनेत्यांवर कारवाईची मागणी

घाटकोपर - एमेझॉन प्राईमवर नुकतीच प्रदर्शित झालेली वेब सिरीज " तांडव ' वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. या वेब सिरीज मध्ये दाखवण्यात आलेल्या एका दृश्यामुळे हिंदू देवदेवतांचा अपमान झाला असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. या प्रकरणी आज घाटकोपर पश्चिमचे भाजपा आमदार राम कदम यांनी निषेध व्यक्त करत घाटकोपर चिरागनगर पोलीस ठाण्यावर मोर्चा काढला. यावेळी तांडव वेब सिरीजचे निर्माते , दिग्दर्शक आणि अभिनेता यांच्यावर कडक कारवाई करून गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली असल्याचे आमदार राम कदम ( mla Ram Kadam )यांनी सांगितले. तांडव या प्रदर्शित झालेल्या वेब सिरीज विरोधात भाजपा नेते चांगलेच आक्रमक झाले असून खासदार मनोज कोटक यांनीही केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांना पत्र लिहून वेब सिरीजच्या निर्मात्यांनी जाहीर माफी मागावी अशी मागणी केली आहे. यावेळी घाटकोपर पोलीस ठाण्याबाहेर भाजपा कार्यकर्त्यानी तांडव वेब सिरिज ( Taandav web series )विरोधात घोषणा देत हिंदू देवतांवो का अपमान, नही सहेगा हिंदुस्थान ., बंद करा बंद करा तांडव सिरीज बंद करा अशा घोषणा दिल्या. तांडव या प्रदर्शित झालेल्या वेब सिरीजमध्ये दाखवण्यात आलेल्या एका दृष्यात भगवान शंकर यांच्यावर एक आक्षेपार्ह संभाषण केल्याने देशातील समस्त हिंदू धर्मियांच्या भावना दुखावल्या आहेत. त्यामुळे आम्ही या वेब सिरीजला विरोध करून ती बंद करण्याची मागणी करत आहोत जो पर्यंत गुन्हा दाखल होत नाही तो पर्यंत पोलीस ठाण्यातून हटणार नाही अशी भूमिका कदम यांनी घेतली असता घाटकोपर पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक हितेंद्र आगरकर यांनी बाजू समजून घेऊन आम्ही तांडव वेब सिरीज मधील संभाषणचा आक्षेपार्ह व्हिडीओ पोलिसांना दाखवला. त्यात पोलिसांनी हिंदु लोकांच्या भावना दुखावल्या असल्याचे मान्य करत वेब सिरीजच्या निर्मात्यांसह तिघांना समन्स पाठवून त्यांना पोलीस ठाण्यात हजर करून त्यांच्यावर कारवाई करणार असल्याचे पोलिसांनी कदम यांना सांगितले. मुंबई, रायगड ठाणे परिसरातील महत्वाच्या बातम्यांचा आढावा घेण्यासाठी क्लिक करा एमेझॉन प्राईमवर उद्या 18 जाने आमदार राम कदम काढणार मोर्चा तांडव ही वेब सिरीज 15 जाने रोजी एमेझॉन प्राईमवर ( amazon prime ) प्रसिद्ध झाल्या नंतर तांडव सिरीज नंतर एमेझॉन प्राईम वरही वाद होत आहेत. आज या सिरीज विरोधात निर्मात्यावर गुन्हा दाखल करण्यासाठी गेलेले आमदार राम कदम उद्या 18 जाने रोजी सकाळी एमेझॉन प्राईमच्या कार्यालयावर मोर्चा काढणार असल्याचे त्यांनी प्रतिक्रिया देताना सांगितले. Insult to Hindu deities in Taandav web series? Demand for action against producers, directors, actors ------------------------------------- ( संपादन - तुषार सोनवणे )

