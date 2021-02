धास्ती कोरोनाची ! फोर्टिसचा ICU कक्ष फुल, किरीट सोमय्यांनी BMC कडे केली महत्त्वाची मागणी

मुंबई : "मास्क घाला, लॉकडाऊन टाळा", असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कालच्या आपल्या संबोधनात म्हंटले आहे. महाराष्ट्रात लॉकडाऊन नको असल्यास कोरोनाचे नियम पाळावेच लागतील नाहीतर महाराष्ट्रात लॉकडाऊन करावं लागेल असे स्पष्ट संकेत मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. अशातही मुंबईकर नागरिक मात्र कोरोनाला अजूनही तितक्याशा गांभीर्याने घेत नाहीत.

यातच मुंबईतील रुग्णालये देखील पुन्हा एकदा कोरोना रुग्णांमुळे भरायला सुरवात झाली आहे. याच गोष्टीकडे भारतीय जनता पक्ष नेते किरीट सोमय्या यांनी लक्ष वेधून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. किरीट सोमय्या यांनी एक ट्विट करत याकडे लक्ष वेधलं आहे.

महत्त्वाची बातमी : महाविकास आघाडीतील नेत्यांचे दौरे आणि कार्यक्रम रद्द ! 'शिक्षण मंत्रालय @ मुंबई'ही कोरोनामुळे रद्द



#FortisHospital Mulund #COVID19 ICU is Full. I requested them & also #BMC to take measures to expand ICU capacities in all Multi Speciality Hospitals immediately

