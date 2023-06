By

नवी मुंबई : शाळेतच दहावीच्या विद्यार्थ्यांनी 'जय श्रीराम' अशी घोषणाबाजी केल्याचा प्रकार घडला आहे. यानंतर शाळा प्रशासनानं कठोर पाऊल उचलतं ६ विद्यार्थ्यांना शाळेतून काढून टाकलं आहे. यामुळं खळबळ उडाली आहे. नवी मुंबईतील वाशी येथील एका इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत हा प्रकार घडला आहे. (Jai Shree Ram chanted by students in Navi Mumbai School 6 children were expelled)

माध्यमांतील वृत्तानुसार, सोमवारी सकाळी शाळेतील बाथरुममध्ये जय श्रीरामच्या घोषणा दिल्याचा प्रकार घडल्याचं सूत्रांकडून सांगितलं जात आहे. ज्या विद्यार्थ्यांनी ही घोषणाबाजी केली ते इयत्ता दहावीच्या वर्गातील विद्यार्थी आहेत.

हा प्रकार शाळा प्रशासनाच्या कानावर आल्यानंतर मुख्याध्यापकांनी घोषणाबाजी करणाऱ्या ६ विद्यार्थ्यांची हाकालपट्टी करण्यात आली आहे. (Latest Marathi News)

दरम्यान, या विद्यार्थ्यांचं दहावीचं वर्ष असल्यानं आणि शाळेनं काढून टाकल्यानं आता वर्ष वाया जाणार अशी भीती या विद्यार्थ्यांना वाटत आहे. पण या घोषणा देण्यामागं काय कारण होतं? याची चौकशी देखील शाळेनं केली आणि नंतरच संबंधित विद्यार्थ्यांना बडतर्फ केल्याचंही सांगितलं जात आहे. पण अद्याप शाळेकडून यावर कुठलीही प्रतिक्रिया आलेली नाही. (Marathi Tajya Batmya)