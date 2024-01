'जितेंद्र आव्हाडांना अटक होणार'; राम कदम तक्रार दाखल करण्यासाठी पोलीस स्टेशनमध्ये

मुंबई- शरद पवार गटाचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी प्रभु राम यांच्याबाबत केलेल्या वक्तव्यामुळे मोठा वाद निर्माण करण्यात आला आहे. भाजप नेते राम कदम यावरुन आक्रमक झाले आहेत. ते घाटकोपोर पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल करणार आहेत. यावेळी माध्यमांशी बोलताना ते म्हणाले की, जितेंद्र आव्हाडांनी हिंदू धर्माचा अपमान केलाय. त्यांनी समस्त राम भक्तांची माफी मागावी.(jitendra Ahwada statement Ram Kadam at the police station to file a complaint)

अयोध्येत भव्य राम मंदिर बनत आहेत. ही गोष्ट विरोधकांना पचत नाहीये. संघाबाबात जितेंद्र आव्हाडांना काय माहितीये. केवळ राजकारण करण्यासाठी काहीही बोलतात. संघ समजण्यासाठी आव्हाडांना १०० जन्म घ्यावे लागतील. आपल्या घरी सत्यनारायणाची पूजा असली, सण असला तरी लोक मांसाहार करत नाहीत. एवढं आव्हाडांनी कळत नाही का? असं म्हणत कदमांनी टीका केली.