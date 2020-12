एसटी कर्मचा-यांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर कामगार सेना आक्रमक; अरविंद सावंत यांनी परिवहन मंत्र्यांची घेतली भेट 

मुंबई : एसटी प्रशासनाने लागु केलेली स्वेच्छा सेवानिवृत्त योजना कर्मचा-यांना लाभदायक नाही. त्यामुळे निवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्यांना 90 दिवसांऐवजी 180 दिवसांचा लाभ द्यावा, योजनेला मुदतवाढ मिळावी तर निवृत्ती नंतर मिळणारी सर्व रक्कम एकरकमी देवुन गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे वगळता इतर सर्व गुन्हे सक्ती ताकिदवर निकाली काढावे त्यासोबतच निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांना महामंडळात समाविष्ट करण्याच्या मागणीसह एसटी कर्मचाऱ्यांच्या अनेक प्रलंबित मागण्यांसाठी खासदार अरविंद सावंत यांनी शुक्रवारी परिवहन मंत्री अनिल परब यांची भेट घेतली. मुंबई परिसरातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा यादरम्यान एसटीची स्वेच्छा सेवा निवृत्त योजना, अपहार प्रकरणात वाहकांच्या अन्याय कारक बदल्या रद्द करने, सुधारित शिस्त व आवेदन कार्यपद्धतीतील त्रुटी दूर करने, एसटी चालकांना परवाना नुतनीकरण करण्यासाठी खाजगी प्रशिक्षण केंद्रा ऐवजी महामंडळाच्या प्रशिक्षण केंद्रातर्फे दाखला देवुन चालक परवाना नुतनीकरण, नादुरुस्त एटीआयएम मशीन प्रकरणाची चौकशी करुन वाहकांकडून चुकीच्या पद्धतीने वसुली केलेली पैसे ट्रायमेक्‍स कंपनी कडुन वाहकांना परत करणे तर एसटी कर्मचा-यांच्या कुटुंबाना मिळणारा मोफत स्लीपर कोच वाहनांमध्ये मर्यादीत आसने आरक्षित ठेवून ग्राह्य धरण्यास मान्यता देण्याच्या विविध मागण्यांवर यादरम्यान चर्चा करण्यात आली. त्यासोबतच वैद्यकिय बिलांच्या प्रतिपुर्ती ऐवजी मेडिक्‍लेम योजना एसटी महामंडळाच्या कर्मचा-यांना लागु करण्याबाबत प्राथमिक स्वरुपाची चर्चा सुद्दा करण्यात आली असून, यावेळी राज्य एसटी कामगार सेनेचे सरचिटणीस हिरेन रेडकर यांचीही उपस्थिती होती. -------------

या विषयांवर परिवहन मंत्र्यांची सकारात्मक भूमिका - 300 रुपये प्रोत्साहन भत्त्याची अनिश्‍चितता दुर होणार

- शासन निर्णयाप्रमाणे ऑन ड्युटी कोविड ची लागण झाली असेल तर कोविड विशेष रजा मंजूर करण्यात येणार

- 50 लाख विम्याबाबतची अनियमितता दूर करून शासनाच्या नियमावली नुसार कर्मचा-यांना विमा संरक्षण देणार

- कोविड आजाराच्या वैद्यकिय बिलांची प्रतिपुर्तीसाठी शासनाच्या नियमांप्रमाणे गंभीर आजारात समाविष्ट करणार

- विद्युत घाटावर चालणा-या वाहनांचे चार्जीग स्टेशन सोबतच सीएनजी, एलनजी पंप महामंडळामार्फत लवकरच सुरु करण्यात येणार

- मालवाहतूकीबाबतच्या सर्व तक्रारीचे निवारण करुन शासकीय उपक्रमाची मालवाहतूक एसटी महामंडळाला लवकरच मिळून देण्यात येणार

- संगणकीय ड्युटी आलोकेशनची कार्यप्रणाली राबविण्याचा निर्णय अंतिम टप्प्यात

- मृतक मनोज चौधरी आत्महत्या प्रकरणात चौकशी करुन दोषी अधिका यावर कडक कारवाई करण्यात येणार

- सातव्या वेतन आयोगानुसार राज्य शासनाच्या कर्मचा-यांप्रमाणे घरभाडे व वार्षिक वेतनवाढ यातील तफावत दूर करुन रखडलेला 5 टक्के महागाईभत्ता लागु होणार Kamgar Sena aggressive on pending questions of ST employees Arvind Sawant called on the Transport Minister --------------------------------------------------------------------- ( संपादन - तुषार सोनवणे )

