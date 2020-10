दसऱ्याचा मुहूर्त साधत कंगनाने पुन्हा संजय राऊतांना डिवचलं

मुंबई : कंगना रनौत विरुद्ध शिवसेना आणि संजय राऊत यांच्यातील वाद काही नवीन राहिलेला नाही. अशात दसऱ्याच्या दिवशीही कंगना रनौतने शिवसेनेचे नेते आणि राज्यसभेतील खासदार संजय राऊत यांच्यावर टीका करायची संधी सोडलेली नाही.

आज दसऱ्याचा मुहूर्त साधत शिवसेना आणि संजय राऊत यांच्यावर अभिनेत्री कंगना रनौतने निशाणा साधलाय. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने कंगना रनौतच्या कार्यालयाच्या बेकायदा बांधकामावर बुल्डोजर चालवत कारवाई केली होती. आज कंगनाने त्याच बंगल्याचा फोटो ट्विट करत करत शिवसेनेवर टीका केलीये

My broken dream smiling in your face Sanjay Raut, Pappu sena could break my house but not my spirit, Banglow number 5 is celebrating the triumph of good over evil today #HappyDussehra pic.twitter.com/2i4OnxiPeS