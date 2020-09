कमेंट केली आणि मानले Facebookचे आभार; कंगनाकडून मोठी चूक, होतेय ट्रोल

मुंबईः अभिनेत्री कंगना राणावत सध्या बरीच ट्रेडिंगमध्ये आहे. सोशल मीडियावर तिच्याच नावाची चर्चा आहे. कंगनाचं अजूनही शिवसेनेसोबत ट्विटरवर वॉर सुरुच आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून कंगना सोशल मीडियावरुन शिवसेनेवर टीका करत आहे. मात्र आता कंगना सोशल मीडियावर ट्रोल होताना दिसतेय. पोस्टचा अर्थच लक्षात न घेता कंगनानं त्यावर कमेंट केली आणि फेसबुकचे आभार मानलेत. सोनिया सेनेच्या गुंडांपासून स्वतःचा बचाव करण्यावर केलेल्या पोस्टमुळे कंगना आता ट्रोल होतेय. नेमकं काय झालं जाणून घेऊया

Thefauxy.com या उपहासात्मक लिखाण आणि विडंबन करणाऱ्या वेबसाईटनं सोनिया सेनेच्या गुंडांपासून सेफ असल्याचं फीचर फेसबुकने दिल्याची बातमी दिली. त्यात फेसबुकनं सोनिया सेनेच्या गुंडांपासून आपण सुरक्षित असल्याचं मार्क करा, असं नवं फिचर आणलं असल्याची बातमी प्रसिद्द झाली. खरंतरं फेसबुक हे दरवेळीस संकटकाळात अशा प्रकराचं फिचर लॉन्च करत असतं. उदाहरणार्थ, निसर्ग चक्रीवादळात मी सुरक्षित आहे, असं लिहिण्याची सोय फेसबुकनं ठेवली होती. या फिचरमध्ये तुम्ही सेफ असल्याचा मॅसेज तुमच्या कुटुंबियांना मिळत असतो.

Thank you Facebook free speech must be protected in a democracy, people need to be protected from Sonia Sena goons much like COVID -19 virus, thank you for being considerate, well done https://t.co/v2BZYpQdAx

Thefauxy.comनं ही बातमी प्रसिद्ध केल्यानंतर कंगनानं त्यावर ट्विट केलं आणि फेसबुकला धन्यवाद म्हटलं. त्यावर टाळ्यांचा इमोजी शेअर करत कंगनानं लिहिलं की, लोकशाहीमध्ये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचं रक्षण झालंच पाहिजे. सोनिया सेनेच्या गुंडांपासून लोकांना कोविड- १९ व्हायरस सारखंचं संरक्षण हवं आहे. या फिचरचा समावेश केल्याबद्दल आभारी आहे.

Basic problem of Maharashtra CM is why I exposed movie mafia, murderers of SSR and its drug racket, who his beloved son Aaditya Thakeray hangs out with, this is my big crime so now they want to fix me, ok try let’s see who fixes who!!! https://t.co/KzfVPfx5s8