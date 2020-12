कांजूरमार्गची जागा मेट्रो कारशेडसाठी महत्वाची; आदित्य ठाकरे यांची प्रतिक्रिया

मुंबई - कांजुरमार्गमधील मेट्रो कारशेडचे काम थांबविण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने आज एमएमआरडीएला दिले असून जैसे थे परिस्थिती ठेवण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे मेट्रो कारशेड प्रकल्पाला तूर्तास खीळ बसली आहे. मेट्रो कारशेड प्रकल्प आरे ऐवजी कांजूरमार्गला व्हावा यासाठी पर्यावरणमंत्री अदित्य ठाकरे आग्रही होते. त्यांनी न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया दिली आहे.

कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेडला खीळ; कामकाज तात्काळ थांबवा, हायकोर्टचा आदेश

पर्यावरण मंत्री अदित्य ठाकरे यांनी कांजूरमार्ग प्रकरणी एक ट्विट केले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की,'' मा. उच्च न्यायालयाने कांजूरमार्गयेथे होणाऱ्या कारशेडच्या कामाला स्थगिती दिली आहे. आमच्याकडे सविस्तर निकालपत्र यायचे बाकी आहे. ही जागा मेट्रो कारशेडसाठी अत्यंत महत्वाची असून, त्यामुळे राज्य सरकारचे 5 हजार 500 कोटींची बचत होणार आहे.

Hon’ble HC has granted a stay to Kanjurmarg work. We await the detailed written order to decide the future course of action.

This land is crucial for Metro Line 6, 4 and 14, apart from 3, as it will save almost ₹5500 crores of Govt and be a nodal point for 1 crore citizens.