भाजप नेते किरीट सोमय्या यांचा राज्य सरकारवर निशाणा, वाचा सविस्तर

मुंबई: कोविडसाठी देण्यात आलेल्या 72 छोटी रुग्णालयांना नॉन कोविड करण्याच्या निर्णयावर फेरविचार व्हावा असे मत भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी व्यक्त केले आहे. किरीट सोमय्या यांनी ट्विट करत राज्य सरकारवर निशाणा साधला आहे.

मुंबईत गेल्या आठवडाभरात 11,091 रुग्ण समोर आले. त्यामुळे, आयसीयू बेड्सचा तुटवडा जाणवू लागला आहे. पालिका रुग्णालये आणि आयसीयू बेड्सची संख्या वाढवण्याच्या जागी ती कमी करण्याचा प्रयत्न करतेय. त्यात पालिकेने 72 कोविड 19 वर उपचार देणारी छोटी रुग्णालये बंद करण्याचा निर्णय घेतला.

त्यामुळे, हा निर्णय मागे घेत पुन्हा या निर्णयावर फेरविचार करून ही रुग्णालये पुन्हा कोविड 19 साठी खुली करावीत अशी मागणी केली आहे.

