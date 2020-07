सर्वसामान्यांचं शोषण थांबवा, भाजप नेते संतापले; थेट आरोग्यमंत्र्यांना पाठवलं पत्र

मुंबईः कोरोनानं सर्वत्र कहर माजवला आहे. दिवसेंदिवस कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या वाढत चालली आहे. अशातच खासगी रुग्णालयात उपचार घेणं सर्वसामान्यांना परवडत नाही. कोरोनावर उपचारांसाठी खासगी रुग्णालयांकडून अवाजवी आकारणी (बील) आकारलं जात असल्याच्या अनेक तक्रारी आतापर्यंत प्राप्त झाल्यात. खासगी रुग्णालयं अव्वाच्या सव्वा बिल आकारतात. रुग्णालयांची लाखो रुपयांची ही बिल भरणं सर्वसामान्यांना परवडत नाही. याच पार्श्वभूमीवर भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी राज्य सरकारवर टीका केली आहे. त्यांनी राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे आणि महापालिका आयुक्तांना पत्र पाठवलं आहे.

यासंदर्भात किरीट सोमय्या यांनी ट्विट केलं आहे. त्यांनी ट्विटमध्ये लिहिलं की, खासगी रुग्णालयांकडून सर्वसामान्यांचे शोषण सुरु आहे. ही बनवाबनवी थांबवून तात्काळ कृती करा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

now ₹18.8 lac bill by a private hospitaI. I once again Requested Maharashtra Health Minister & BMC Commissioner to correct Government Order, to stop Exploitation, High Bills, in name of PPE, COVID Management, Consultancy Charges by Few Private Hospitals @Dev_Fadnavis @mybmc pic.twitter.com/T19tMmoMIg